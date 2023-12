Naja, zumindest: Mein Adventskalender war ein Geschenk. Ich habe trotzdem gegoogelt. Der hat knapp 50 Euro gekostet. Für 48 Kügelchen (zwei pro Tag). Verpackt in einer edlen Klappschatulle aus fester, mattschwarzer Pappe mit goldenen Zahlen und großem goldenen Herzen in Prägedruck. Früher waren Enzyklopädien ähnlich eingebunden. Man überlegt sich instinktiv: Was kann ich da ab dem ersten Weihnachtstag in die 24 Löcher rein stopfen? Wegschmeißen wäre so schade.