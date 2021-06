Was reitet das Haribo-Marketing bei der Namensfindung ihrer Produkte?



Da sind die eingeübten Klassiker, die wir noch aus kindlichen Freibad-Zeiten kennen, als wir mit ein paar nassen Groschen in der Hand in praller Sonne am Kioskfenster standen: „Ich nehme zwei weiße Mäuse, zwei Apfelringe, eine Lakritzschnecke, zwei Salinos, wie viel hab ich?“ – „60 Pfennig.“ – „Hmm, also dann noch zwei saure Pommes, zwei Salzbrezeln, einen Schlupf und einen Pfirsich.“