Werner knallhart: Kundenservice bei Lidl: Laden charmant, Hotline ignorant

Was die Verkäufer „auf der Fläche“ an Kundennähe hinkriegen, ist aber im Management der großen Ketten mitunter noch nicht angekommen. Nahbarer Umgang und der Kunde als König – keine Zeit für diesen Luxus.



Vergangene Woche meldete sich ein frustrierter Lidl-Kunde bei mir: „Sie schreiben doch immer diese Kolumne. Hier: Da bewirbt Lidl in seinem Mittwochs-Prospekt Gartenstühle. Aber in ganz Bielefeld sind die in sämtlichen Filialen ausverkauft. Am ersten Tag um 16 Uhr 30. Der Verkäufer war total nett. Er telefonierte für mich sämtliche Filialen in Bielefeld ab. Aber ohne Erfolg. Dann gab er mir einen Online-Gutschein. Ich solle die Stühle im Lidl-Online-Shop bestellen. Versandkostenfrei. Aber auch online waren die Stühle nicht mehr zu haben. Am ersten Tag der Aktion im Laden!“