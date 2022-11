Bislang ist das oberste Anliegen der Fleischindustrie, Bilder von Mast, Transport und Zerlegung höchstens nur fein dosiert und ausgewählt an die Öffentlichkeit zu lassen. Videos, die vor Schmerzen schreiende Schweine mit eiternden, blutenden offenen Geschwüren und Bisswunden zeigen, die am verbluteten Betonboden im Kot zucken, und Hühner, die mit verpicktem Hintern ihren gerupften Hals ins Kameralicht drehen, machen eben keine Lust auf Grillabende.

Fleischreaktor-Betreibende könnten Betriebsbesichtigungen jederzeit zulassen, um für sich zu werben. Da schreit, zuckt, quickt und robbt keiner, da blitzt und glänzt alles. Und wer sich jetzt fragt: „Was soll an einer solchen Reaktorstraße aus Edelstahlkesseln und Rohren denn appetitlich sein?“, der sollte mal einen Blick in die Hallen eines Großbäckers werfen, oder in die einer Pralinenfabrik oder einer Bierbrauerei. Der Unterschied zu einem Produzenten von Kopfschmerztabletten fällt da erst beim zweiten Blick auf. Zum Glück. Denn Lebensmittel sollen hygienisch sein. Fleisch auch. Wer will nicht gerne auf Antibiotika auf dem Fleisch, Fäkalkeime und Tierparasiten im Essen verzichten? Hätte doch was. Mit Laborfleisch ginge das.