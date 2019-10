Aber das konnte doch nicht alles gewesen sein. Als ich vor zwei Wochen mit dem Elektro-Scooter (ruhig Blut, es war ein Motorrad, kein Stehroller) durch die Stadt fuhr, merkte ich, dass der Sommer am Ende war. Mich fröstelte und ich dachte wieder an diese Weste. Zuhause suchte ich im Internet nach „heizbare Jacke“, „beheizte Weste“ und ähnlichem. Ergebnis: Bei Otto erschien ein trauriger Smiley. Bei den Treffern zu H&M hatte Google das Wort „beheizte“ durchgestrichen, damit überhaupt was kam. Auch bei Zara Fehlanzeige im wahrsten Sinne. Und Zalando zeigte unter dem Suchbegriff „Heizweste“ unter anderem Duschgel an - und einen Rock in Leopardenfell-Optik.