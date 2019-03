In der Tat stellt sich bis heute immer wieder heraus: Bei Produkttests gewinnen nicht selten die vermeintlichen Billigheimer in ihren oft so unauffälligen, manchmal sogar lieblos designten Verpackungen. Mal kommt der beste getestete Räucherlachs von Lidl, mit die beste Schokolade und das beste Olivenöl stammen von Aldi. Eine der besten elektrischen Zahnbürsten ist die von der dm-Hausmarke Dontodent.