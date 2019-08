Werner knallhart: Neuer Katalog: IKEA zeigt kaum alte weiße Männer

An langen Holztischen saßen Ehepaare Mitte 50 und diskutierten mit viel jüngeren IKEA-Mitarbeitern in gelben T-Shirts über das Thema „Gesunder Schlaf“.



Käffchen, Gebäck, basteln, pofen. Alles wirkte eher wie ein Eltern-Kind-Nachmittag in einer Kita in Freiburg-Stühlinger als eine Katalog-Präsentation mitten in Berlin. Nett. Gemütlich. Harmlos. Das deutsche IKEA-Stammklientel. Mitten in Deutschlands Weltstadt.



Ach ja, der Katalog. Was war eigentlich mit dem? Ich fragte am Counter am Eingang. „Ach so, den kriegen Sie mit einer Bag, wenn Sie wieder gehen.“ Na gut, wir brachen auf. Ich blätterte das Werk am Ausgang durch: Den Katalog, für den einige Leute ihren Briefkasten bekleben: „Keine Werbung. Aber den IKEA-Katalog gerne“. Und fühlte mich beim Blättern in einer anderen Welt. Menschen von allerlei Ethnien und Kulturen wohnten, kochten, spielten, kuschelten in hübschen Zimmern vor sich hin. Die perfekte glückliche globale Welt. Ich blickte hoch: Die Schmidts steckten sich ihren Raumduftspender fürs Gästeklo in die Tragetasche.