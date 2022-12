Wenn ich nicht irre, stammt das Ticket-System ja – wie so vieles Gute im Bereich Prozessmanagement – aus der IT. Wie können unterschiedliche Anforderungen von Seiten der Kunden innerhalb eines Projekts oder einer Aufgabe so gebündelt werden, dass alle daran arbeitenden Dienstleister den Überblick behalten, ohne einzeln mit dem betreffenden Kunden Rücksprache zu halten (was sehr ineffizient wäre)?