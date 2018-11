Wer also wirklich wissen will, wie viel er bei Amazon spart, der gehe etwa auf Seiten wie den Preis-Tracker camelcamelcamel.com. Der Service vergleicht Amazons Angebote mit den Preisen der Konkurrenz. Der Clou der Site ist aber der Vergleich mit dem vorher bei Amazon üblichen Preis, obwohl Amazon den bei seinen Rabattaktionen selbst verbirgt. So sagt die Website etwa, besagter Messerblock habe vor der Rabatt-Aktion sogar nur knapp sechzig Euro gekostet.



Noch schwieriger für aufgepeitschte Schnäppchenjäger wird es bei durchgestrichenen Preisen im Laden auf der Straße. Die Rotstiftpreise, die oftmals auch an der UVP ansetzen. Wenn dann tief im Bauch der Warenhäuser noch nicht einmal Handyempfang ist, wie soll man da vergleichen? Da wird einem doch der Rücken nass.



Aber es geht auch nervenschonend. Beispiel Wormland (sprich tatsächlich Wormland, und nicht etwa Wörmländ, denn der Klamottenhändler für Männer kommt aus Hannover): Wormland schwingt im Laden nicht den roten Edding, sondern gibt drei Rabattgutscheine zwischen zehn und 20 Prozent aus, die während der Black-Friday-Saison für alle Artikel gelten. Sogar für bereits reduzierte Kleidungsstücke. Das sind zwar keine schillernden 68 Prozent, aber es ist fair und transparent.