Ich bin seit Beginn von Fresh dabei. Und wir bestellen rund dreimal pro Monat bei Fresh. Der DHL-Bote nimmt für Amazon sogar die ausgetrunkenen Pfandflaschen wieder mit und zählt sie artig durch („Zwei Bierflaschen aus Glas und eine Coladose und drei Plastikflaschen. Ist da echt Pfand drauf? Ah, ok, alles klar.“). Rund eine halbe Stunde nach Lieferung kommt eine E-Mail. Betreff: „Ihre Pfandrückerstattung, gesamt: 1,16 €“.



Aber Fresh-Kunden sind durchaus auch geschundene Seelen. So kommt das Fresh-Geraffel in unfassbar viel Extraverpackungen. Das ist oft gut gemeint, wenn etwa der Toiletten-Reiniger nicht mit den Birnen zusammen in einer Tüte kommt, sondern in einem separaten Plastikbeutel verknotet ist. Andererseits: Die Birnen sind ja auch noch einmal in einer eigenen mit einem Netz oder einer Folie überzogenen Plastikschale geschützt.