Klar, da müssen jetzt sicher ein paar Regeln geändert und Konventionen über Bord geschmissen werden. Aber das können wir! Wir können neu. Erinnern wir uns ans Frühjahr, als es hieß: Hihi, guck mal, in Asien gibt es Corona-Test-Drive-Ins. Mund-Nase-Bedeckungen galten als Unsinn. Und seit August 2020 steht Atemschutzmaske im neuen Duden.



Vielleicht heißt es dort bald ja nicht mehr nur „Loft“. Vielleicht steht in der nächsten Ausgabe ja auch so etwas wie „Ladenwohnung“, „Shop-Flat“ oder „Warenhausappartement“.



Also, hier das Gedankenexperiment: Ich würde gerne irgendwann vor die Haustür in die Fußgängerzone treten und vor mir wäre direkt ein Rossmann (wo man sich praktisch alle drei Monate zuverlässig gegen dieses nervige neue Covid-24 impfen lassen könnte). Zehn Meter daneben in der alten Parfümerie (deren Inhaber mittlerweile viel erfolgreicher online verkaufen würde) duftete es nach Kaffee und frisch gebackenen Brötchen – und Studenten frühstückten und studierten per Laptop und Sprachübersetzer-App im Ohr an Unis aus aller Welt. Darüber in der ehemaligen Sparkasse würden schon die Kinder vor den Fenstern der City-Kita herumhüpfen. Und die WG von schräg gegenüber würde nach der Einzugsparty gerade die Kästen mit den leeren Pfandflaschen ins autonom angerollte E-Mobil von Rewe laden.