Bis eine Woche nach Auslieferung können US-Kunden ihr nagelneues Auto wieder abgeben. Und bekommen den Kaufpreis komplett zurück. 1000 Meilen inklusive. Und so soll es offenbar auch in Europa kommen.



Bei Tesla sind sie mutig. Denn das ist doch wohl ein ziemliches Risiko. Zumindest in Deutschland. Wir sind ja Schlawiner. Hier gibt es Leute, die bestellen sich bei Zalando neue Skianzüge für die ganze Familie, donnern dann in Garmisch die Pisten runter und erfreuen sich jede Minute am dezenten Juckreiz zwischen den Schulterblättern. Das ist das gute Gefühl: Das originale Zalando-Etikett ist noch dran. Denn so kann man nach dem Urlaub die ganzen Ski-Klamotten wieder zurückschicken. Und zack: Geld zurück. Schnee macht keine Flecken. Und das bisschen Schweißgeruch – das verfliegt doch hoffentlich bei der Rücksendung mit DHL. Ist halt Online-Handel. Da darf man ja alles zurückschicken.