So könnte es doch auch mit dem Fleisch, den Eiern und der Milch laufen: Machen wir Produkte aus konventioneller Landwirtschaft künstlich teurer, stecken das Geld aber nicht nur in den Umbau der Ställe, sondern subventionieren damit außerdem die tierfreundliche Landwirtschaft, in dem wir etwa Bio-Produkte billiger machen: die konventionelle Milch um 10 Cent teurer, Bio-Milch 50 Cent billiger. Damit wäre die Bio-Milch auch beim Preis dicke konkurrenzfähig. Und die Umschichtung ginge doch problemlos. Denn Bio-Milch hat gerade mal einen Marktanteil von rund 3,5 Prozent in Deutschland.