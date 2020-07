Ach, ich bin einfach ein Storck-Kind. Scout-Schulranzen, Pelikan-Füller, Toffifee. Das Blöde war: In der kleinen Packung waren immer nur 15 Stück. Teilen Sie das mal unter Bruder und kleiner Schwester durch zwei. Das fünfzehnte wurde bei uns mit einem Messer geteilt. Und wenn dann die Haselnuss nicht genau in der Mitte durchtrennt worden war, dann gab es Tränen.



Naja, aber auch sonst: Storck Dickmanns Schokoküsse am Samstagnachmittag noch direkt am Kofferraum in der Tiefgarage vom Supermarkt. Autoabgase plus Schoko-Brise aus dem Karton. Das ist der Duft der Kindheit.