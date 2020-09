Und wann wird ein solches Stadtleben am attraktivsten? Wenn die Leute Zeit haben zu kommen. Und das ist sonntags. Ausgerechnet dann würden nach dem ollen Ladenschluss die Geschäfte schließen müssen. Cafés stünden zwischen verschlossenen Glasfronten da. Weil Shopping nach Lesart der Konservativen (also auch der Gewerkschaften) pfui ist. Kultur ist denen nur das, was Subventionsgelder verschlingt.