Der Gesetzgeber erlaubt uns, am Sonntag frische Brötchen beim Bäcker zu kaufen. Hui! In unserem Land dürfen wir sonntags frische Brötchen essen. Ich gehe dafür jedes Wochenende aus Dankbarkeit auf die Knie. Aber: Was, wenn jemand stattdessen frischen Fisch möchte? Frischen Salat? Ja, dann lautet die Lösung: Iss ein frisches Brötchen. Oder geh ins Restaurant.



Mit rationalen Argumenten lässt sich das längst nicht mehr begründen. Um zu erklären, dass sonntags gefälligst Ruhe zu herrschen hat in Deutschland, bleibt den Befürwortern nichts mehr übrig, als mit der Bibel zu schwenken.