Bei der Erzeugung der Lebensmittel auf den Feldern und Ställen entstehen laut Zahlen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 12 Prozent der Lebensmittelabfälle. Bei deren Verarbeitung etwa zu Brot, Joghurt oder Wurst weitere 18 Prozent. Im Groß- und Einzelhandel fallen nur 4 Prozent an, in der Gastronomie 14 Prozent. Doch über die Hälfte, nämlich 52 Prozent der Lebensmittelabfälle, entstehen im privaten Haushalt. Zum Glück: So ist es am einfachsten für uns Verbraucher, etwas daran zu ändern. Aber wie? In dem wir verstehen, was wir falsch machen. Ein ganzer Batzen lässt sich wirklich nicht verwerten: Schalen von Eiern, Nüssen und Bananen, Knochen oder Kaffeesatz werden selbst die Sparsamsten verschmähen. Und das macht nach Einschätzung der Probanden in der Studie der GfK rund 60 Prozent des Lebensmittelmülls aus, gilt als unvermeidbarer Abfall und ist keine Verschwendung. Aber 40 Prozent des Lebensmittelmülls demnach eben doch. 40 Prozent von 113 Kilo pro Haushalt.