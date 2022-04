Aber ja, es gibt leider Notsituationen, da kommt man nicht drumherum. Und eine dieser Notsituationen heißt: Arbeiten auf dem Land. Ein Freund lebt in Bielefeld (330.000 Einwohner). Sein Arbeitgeber sitzt allerdings im 40 Kilometer vom Stadtzentrum entfernten und in Sachen Infrastruktur kaum erschlossenen Umland. So etwas wie einen Speckgürtel gibt es in Ostwestfalen nicht.