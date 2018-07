Wir hier in Deutschland leben in einer kühl- und heiztechnisch komplizierten Klimaecke. Während die Dänen ihr Glück kaum fassen können, wenn es in ihrer Bude für zwei, drei Tage im Sommer mal wärmer als 25 Grad ist, ohne dass künstlich geheizt werden muss, gibt es in Spanien so manche Altbauwohnung ohne Zentralheizung. Und im Sommer wird mit Klimaanlagen gekühlt.