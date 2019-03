In der letzten Zeit fällt mir auf: Verpackungen von Eigenmarken im mittleren Preissegment (also eben nicht Ja!) sind mittlerweile mitunter so derartig hübsch gestaltet, dass teure Markenprodukte nicht mehr mithalten können. Gutes Beispiel sind die Kosmetik-Marken von Rossmann und dm. Die Spender einfacher Handflüssigseifen sehen mittlerweile so modern und schick aus, dass man sie am liebsten aufheben und wieder befüllen würde: im dunkelbraunen Apotheker-Flaschen-Look mit Etiketten in entsprechend vergilbten Farben. Teurer als die Basis (und vielleicht gar nicht besser), aber eben cooler als die oft noch teureren Weltmarken (die ja bekanntlich ebenfalls nicht automatisch besser sind). Diesen Image-Boost muss man erstmal hinkriegen.