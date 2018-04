Werner knallhart: Was macht Ferrero bloß mit unserer Nutella?

Ich wollte kein Nutoka-Kind sein. Aber so war das bei uns: kein Hund, kein Videorekorder, keine Nutella. Echte Nutella bekamen meine Schwester und ich höchstens im Urlaub in Südeuropa zum Nachtisch, wenn nach dem Abendessen im Restaurant dann an der Strandpromenade am hell erleuchteten Crêpe-Stand die extragroßen 1-Kilo-Nutella-Gläser nugatcremeversaut im kleinen Schaufenster neben der Crêpeplatte standen. Schon damals stach Nutella irgendwie seltsam hervor. Alles andere schien so liebevoll selbstgemacht. Zimt und Zucker waren eigenhändig gemischt, die Bananen wurden selbst geschnippelt. Nutella war die einzige Zutat mit Weltmarken-Logo.