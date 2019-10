Werner knallhart: Wo bleiben die beheizten Jacken bei H&M, Otto und Zalando?

Oder im Kino! In den wenigsten Häusern gibt es Garderoben. Dann hofft man darauf, dass sich keiner neben einen setzt, damit man dort Berge von Jacken von sich und seiner Begleitung auftürmen kann. Aber ist der Eisverkäufer gerade wieder raus, da drängeln sich verdammt noch mal doch noch Leute durch die eigene Reihe und gucken einen stumm aber erwartungsvoll mahnend an: Jacke weg da!



Und dann wühlen Sie Ihre Daunen- und Wattehaufen wieder zu sich rüber, die Nachos mit Käsesoße und Jalapeños in der anderen Hand, vorne geht der Film los, aber bei Ihnen geht es ja um anderes. Dort muss erstmal die Luft aus den abgesteppten Kammern gepresst werden. Dann kommt die Jacke irgendwo geballt hinter den Rücken. Das wird kein schöner Abend.



Und der Tiefpunkt: Bus fahren in Winterjacken. Da läuft das von den Massen ausgeatmete Kondenswasser die Scheiben hinab und man selber wischt und saugt es unwillkürlich in jeder Kurve mit der Schulter am Glas und aus der unteren Gummirille auf, weil die Imprägnierung an den dicken Armen auch nicht ewig standhält.