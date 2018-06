Wetherspoon: Britische Pubkette verzichtet auf deutsches Weizenbier

WatfordKein Weizenbier mehr aus Deutschland: Die britische Pubkette Wetherspoon macht ernst mit dem Brexit. Künftig werden den durstigen Gästen in den 880 Pubs mehr Getränke aus dem Vereinigten Königreich und aus Nicht-EU-Ländern angeboten, wie das Unternehmen am Mittwoch in Watford bei London mitteilte.