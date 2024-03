Wettbewerb der Häfen Überall tut sich was – außer in Hamburg

Von solchen Realitäten ist Hamburg weit entfernt. Doch erfährt der Hafen nicht nur Druck durch die Großen. In Europa sind es auch eine Reihe kleinerer und mittlerer Häfen, die Marktanteile streitig machen. Flexport-Managerin Triene zufolge sind es die Kleineren, die bei vielen Abläufen flexibler sind und auch die Möglichkeit haben, ihre Strukturen ins Hinterland zu erweitern. Viele von ihnen sind auch in dem schwierigen vergangenen Jahr gewachsen: Die Häfen im rumänischen Konstanza und polnischen Gdansk steigerten wegen größerer Weizenlieferungen aus der Ukraine ihre Warenmengen um je 20 Prozent. Auch die Häfen in Bilbao, Kiel oder Oslo wuchsen trotz Krise. Das lag zum Teil an den geringeren Kosten. Und daran, dass Reeder versuchen, ihre Ladung schneller ans Ziel zu bringen und den letzten Teil der Strecke per Zug transportieren.