Wettbewerb: Kartellamt nimmt Coca-Cola wegen Rabatten ins Visier

Das Bundeskartellamt untersucht, ob der Getränkekonzern Coca-Cola den Wettbewerb in Deutschland einschränkt. Das Kartellamt habe dazu ein Missbrauchsverfahren gegen Coca-Cola Europacific Partners Deutschland GmbH eingeleitet, teilte die Behörde am Dienstag mit. Das Unternehmen übernimmt im Auftrag der Coca-Cola Company Abfüllung und Vertrieb aller Getränkemarken des Konzerns in Deutschland.