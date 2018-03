Wettstreit mit Amazon : Alibaba investiert Milliarden

Der chinesische Amazon-Rivale Alibaba schürt den Wettbewerb mit einer Milliardeninvestition in den südostasiatischen Onlinehändler Lazada. Es würden zusätzliche zwei Milliarden Dollar in das Geschäft gesteckt, kündigte Alibaba am Montag an. Der Tech-Riese gab nicht bekannt, wie stark sich dadurch die Beteiligung an der Verluste schreibenden Online-Plattform von derzeit 83 Prozent erhöht. Damit hat Alibaba nun vier Milliarden Dollar in das 2012 von der deutschen Startup-Schmiede Rocket Internet gegründete Unternehmen investiert. Alibaba konzentriert sich seit einiger Zeit auf die Expansion in Südostasien, um Amazon und den Konkurrenten JD.com abzuwehren.