Whitewave-Zukauf: Sojamilch und Sparkurs sollen Danone in Form bringen

Angesichts der überwiegend wohlhabenden Whitewave-Kundschaft verspricht sich Danone von der neuen Tochter eine höhere Gewinnmarge. Auch den Gesamtumsatz will Konzernchef Emmanuel Faber kräftig ankurbeln, wie er am Freitag in Aussicht stellte. 2017 steigerte sein Unternehmen die Erlöse auf vergleichbarer Basis um 2,5 Prozent auf 24,7 Milliarden Euro.