„Wichtige Drehscheiben“ Hapag-Lloyd will Hafenterminals kaufen – auch Rotterdam und Antwerpen kämen in Frage

Antwerpen und Rotterdam sind die wichtigsten Häfen in Europa und damit Konkurrenten für Hamburg, wo Hapag-Lloyd seinen Hauptsitz hat und auch eine Beteiligung am Terminal Altenwerder hält. Die Reederei investiert zurzeit stark in Häfen: Das Unternehmen hat Anteile am Tiefseehafen in Wilhelmshaven. Im ägyptischen Damietta will Hapag-Lloyd gemeinsam mit Terminalbetreiber Eurogate einen neuen Hafen bauen. Und auch in Tanger in Marokko hält Hapag-Lloyd eine Beteiligung.