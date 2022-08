Wichtigster Markt USA Hellofresh mit deutlichem Kundenrückgang

Allerdings schwächt sich das Wachstum in der Essenslieferbranche seit einigen Monaten ab: Auch andere Unternehmen wie Delivery Hero oder Just Eat Takeaway haben mit der gedämpften Konsumlaune zu kämpfen.



Lesen Sie auch: Tchibo kündigt Kochboxen an: Muss sich HelloFresh in Acht nehmen?