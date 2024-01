Winterschlussverkauf Galerias Insolvenzverwalter startet die Investorensuche

In der Branche war zuletzt unter anderem über ein Interesse des amerikanischen Parfüm- und Kosmetikkonzerns Coty spekuliert worden, an dem die Unternehmerfamilie Reimann beteiligt ist. Eine Sprecherin der Familie erklärte jedoch, weder ihre Beteiligungsfirma JAB noch Coty hätten ein Kaufinteresse. Auch das Düsseldorfer Beratungs- und Investmentunternehmen Droege, dem Interesse an rund 30 Filialen nachgesagt wurde, hielt sich bedeckt.