„Wir müssen nicht groß rationieren“ Handelsverband erwartet keine Lebensmittelengpässe – Öl aber knapp

Trotz des russischen Ausfuhrstopps von Getreide werde es mittelfristig kein Problem mit der Getreideversorgung in Deutschland geben, erklärte der HDE-Vizepräsident. In Deutschland werde genug davon produziert und geerntet. Beim Sonnenblumenöl, dessen wichtigstes Lieferland die Ukraine ist, sieht es anders aus. „Für dieses besonderes Öl, Sonnenblumenöl, wird es in die nächsten Monaten schwierig werden“, sagte Fromm.



