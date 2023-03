Wirtschaftsgeschichte in Bildern Was wurde aus Hertie?

Oscar Tietz eröffnet am 1. März 1882 das erste „Garn-, Knopf-, Posamentier-, Weiß- und Wollwarengeschäft Hermann Tietz“ in Gera – benannt nach seinem Onkel. Schon damals hat es Merkmale eines typischen Warenhauses: festgelegte Preise, ein vielfältiges Angebot, keine Stundungen. Auf dem Bild: ein späteres Hertie-Warenhaus in Frankfurt am Main.

Bild: imago images