Wissenschaftsverlag Springer Nature verschiebt Börsengang

Die Aktien hätten zu 10,50 Euro ausgegeben werdensollen, wie die begleitenden Investmentbanken den Investoren am Dienstag zum Ablauf der Zeichnungsfrist mitteilten. Der Platzierungspreis lag am unteren Ende der Preisspanne, die bis 14,50 Euro reichte.

Das Orderbuch zu füllen, hatte zuvor bereits ungewöhnlich lange gedauert. Erst am Dienstag signalisierten die Banken, dass die Emission insgesamt überzeichnet sei. Dabei hatte die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck als Mehrheitseigentümer seine Order auf 200 Millionen Euro verdoppelt.