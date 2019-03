Wörterbücher Klett-Verlag will Langenscheidt übernehmen

Beim Bundeskartellamt ist laut Internetseite der „mittelbare Erwerb wesentlicher Vermögensteile der Langenscheidt GmbH & Co. KG und der Langenscheidt Digital GmbH &Co KG“ angemeldet. Die „Welt am Sonntag“ berichtete, Klett wolle das Wörterbuchgeschäft von Langenscheidt übernehmen, Gespräche zwischen der Klett-Verlagstochter Pons und Langenscheidt liefen schon.