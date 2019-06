Wohnen beim Discounter Wohnbauprojekte von Aldi und Lidl nehmen Fahrt auf

Die Pläne von Aldi und Lidl, neue Wohnungen in Kombination mit Filialen zu bauen, nehmen Fahrt auf, berichtet die WirtschaftsWoche. Zwei Bauprojekte von Aldi Nord in Berlin und Potsdam sollen im Frühjahr 2020 fertiggestellt werden, bestätigte das Unternehmen. Zahlreiche weitere Vorhaben seien „in verschiedenen Stufen der Projektplanung“. Aldi Nord hatte angekündigt, insgesamt 2000 Wohnungen in Berlin zu bauen und ein Drittel davon als Sozialwohnungen anzubieten.