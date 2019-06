Wohnen zum Aldi-Preis So viel Miete zahlen Sie beim Discounter 

Auch Wettbewerber Lidl betätigt sich daher als Bauherr von Wohnimmobilien. In den vergangenen Jahren wurden nach Lidl-Angaben bereits „über zehn“ kombinierte Objekte realisiert, unter anderem in Berlin und Stuttgart. In München und Frankfurt seien weitere mischgenutzte Standorte in Vorbereitung. So wurde in Esslingen bei Stuttgart 2018 gemeinsam mit der Stadt ein Architektenwettbewerb gestartet, „um ein urbanes Mischgebiet mit zentraler Nahversorgung, Dienstleistung und Wohnen zu konzipieren“, heißt es bei Lidl. Gemeinsam mit dem im März gekürten Gewinner des Wettbewerbs würden nun die Pläne überarbeitet.