Wohntrends nach Corona „Manche Einrichtungsgegenstände erhalten komplett neue Funktionen“

Was denn?

Ein Beispiel ist der Sport: Wir mussten Wege finden, uns ohne Fitnessstudio und Schwimmbad fit zu halten, und haben diese auch indoor wie outdoor gefunden. Wir mussten uns selber die Haare schneiden und siehe da: Ein Familienmitglied kann das für die Kinder sogar ganz gut. Und auch modische Kleidung hat in Zeiten der Pandemie stark an Bedeutung verloren. Und wir haben gemerkt, dass weniger von all dem großen Angebot aus dem wir uns in der Vergangenheit bedient haben, für uns auch gut manchmal sogar besser funktioniert.