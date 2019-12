X+Bricks vs. Redos Das Real-Verkaufshickhack geht in die nächste Runde

Wechselnde Partner, überraschende Wendungen und immer wieder neue Cliffhanger: Keine Frage, das Wirtschaftsdrama um den Verkauf der Supermarktkette Real kann inzwischen mühelos jeder Vorabendsoap Konkurrenz machen. Jüngstes Highlight: Metro-Chef Olaf Koch will die angeschlagene Tochtergesellschaft mit ihren 34.000 Beschäftigten nun doch an den Immobilieninvestor X+Bricks verkaufen. Bis Ende Januar 2020 soll eine endgültige Einigung stehen. Doch Redos will sich nach Informationen der WirtschaftsWoche noch nicht geschlagen geben.