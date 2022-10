XXXLutz kauft Home24 „Damit wächst die Abhängigkeit der Möbelhersteller weiter“

Der Frage, wen die österreichische Möbelhändlergruppe XXXLutz als nächstes übernehmen würde, um in Deutschland weiter zu wachsen, wurde zuletzt nur noch durch das Bundeskartellamt entscheidende Grenzen gesetzt. Scheinbar willkürlich hatte XXXLutz in Deutschland kleinere Konkurrenten wie etwa Poco zugekauft; oder auch etwas größere: Anfang 2021 hatte Lutz angekündigt, über eine Beteiligungsgesellschaft 50 Prozent am Gelsenkirchener Möbeldiscounter Roller (130 Filialen) und am Unternehmen Tejo/Schulenburg (27 Möbelhäuser) zu übernehmen. Ende September erst beteiligte man sich mit 50 Prozent an der Möbelhauskette Braun aus Süddeutschland (10 Häuser, rund 215 Millionen Euro Umsatz).