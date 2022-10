„Yeezy“ Adidas kündigt lukrative Partnerschaft mit Rapper Kanye West auf

Finanziell kommt die Trennung zur Unzeit: Im lukrativen Vorweihnachtsgeschäft will Adidas „Yeezy“ nicht mehr verkaufen. Man werde auch mit den Sportartikelhändlern in Kontakt treten, die die Ware noch auf Lager haben, sagte ein Sprecher. Was mit der bereits produzierten Ware geschieht sei offen. Adidas rechnet damit, dass mit dem Aus von „Yeezy“ bis zur Hälfte des für das laufende Jahr geplanten Gewinns von einer halben Milliarde Euro wegbricht. Der Konzern hatte erst in der vergangenen Woche seine Gewinnprognose drastisch nach unten korrigiert, weil das Geschäft in China nicht in Gang kommt und eine Rabattschlacht mit Weltmarktführer Nike droht: von 1,3 Milliarden auf rund 500 Millionen Euro.



