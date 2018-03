Zahlreiche Baustellen Bahn investiert Rekordsumme ins Schienennetz

15. Februar 2018 , aktualisiert 15. Februar 2018, 08:22 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Bahn-Baustellen hielten zuletzt zahlreiche Reisende in Atem und sorgten für Verspätungen. Nun will die Bahn Milliarden in den Ausbau investieren.