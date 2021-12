Zalandos Nachhaltigkeitschefin „Unser zukünftiger Kunde wird kein kurzlebiges Kleidungsstück mehr kaufen wollen“

Ein großes Problem ist die mangelnde Wiederverwendung von Kleidungsstücken.

Derzeit wird leider nur etwa ein Prozent aller Textilien recycelt und tatsächlich wieder zu Mode weiterverarbeitet. Daher suchen wir nach einer Lösung, um den Kreislauf zu schließen. Wir versuchen, aktiv daran mitzuwirken, dieses eine Prozent nach oben zu schrauben – zum Beispiel durch unser Investment in das finnische Start-up Infinited Fiber Company, das zellulosebasierte Rohstoffe in eine neue Premium-Textilfaser umwandelt. Aber wir müssen auch die anderen Materialien im Blick behalten, etwa Polyester, Mischtextilien. Für uns ist die Verknüpfung aller Schritte entscheidend.



Welcher der Schritte hat das größte Potential hinsichtlich der Akzeptanz Ihrer Kunden?

Im Moment ist das erfolgreichste Kreislaufwirtschaft-Geschäftsmodell in der Modeindustrie der Wiederverkauf von bereits getragener Kleidung, also „second-hand“. Hierbei lässt sich sicherstellen, dass Kleidung einen neuen Besitzer bekommt. Wir sehen, dass es da eine große Nachfrage gibt. Kunden möchten zunehmend Kleidungsstücke einschicken, die sie nicht mehr tragen. Daher konnten wir das Pre-owned-Sortiment in unserem Fashion Store im vergangenen Jahr von 20.000 auf über 200.000 Artikel ausbauen und das Angebot in 13 unserer 23 europäischen Märkte ausrollen. Wir sehen aber auch eine Nachfrage bei „Care & Repair“...



…dem kürzlich gestarteten Reparaturservice.

Aus einer Analyse aus diesem Jahr wissen wir, dass 75 Prozent unserer Kunden nicht wissen, wie sie ein Kleidungsstück reparieren, das über das Annähen eines Knopfs hinausgeht. Das bedeutet, diese Artikel werden in der Regel zu früh weggeworfen, obwohl man sie leicht reparieren könnte. Und: Es gibt wieder einen wachsenden Raum für die Vermietung von Kleidung. Wir sind sehr daran interessiert, von unseren Kunden mehr darüber zu erfahren. Die Anforderungen an die Geschäftsmodelle ändern sich ständig. Das ist etwas, das wir beobachten und aktiv verfolgen.