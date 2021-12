Zalandos Nachhaltigkeitschefin „Unser zukünftiger Kunde wird kein kurzlebiges Kleidungsstück mehr kaufen wollen“

Greenpeace kritisiert, dass Zalando am Grundsatz nichts ändere: Die schiere Masse an Bekleidung will Zalando als Miterfinder von Fast-Fashion gar nicht senken. Dabei ist die Textilindustrie der weltweit drittgrößte Treibhausgas-Emittent. Aber solange Zalando die Masse an Kleidung nicht reduziert, werden zwei, drei Care&Repair-Läden in Deutschland gar nichts bewirken.

Schnelle Mode hat sich in den 80er Jahren entwickelt. Wir sind uns bewusst, dass die Modeindustrie ein großes Problem hat, das wir gemeinsam lösen müssen. Wir tragen eine große Verantwortung, der wir gerecht werden müssen. Unsere Initiativen im Bereich Kreislaufwirtschaft sind ein Anfang, um zu demonstrieren, dass wir diesen Wandel vollziehen wollen. Uns ist klar, dass eine einzelne Initiative das Problem nicht lösen wird, deshalb betrachten wir den Lebenszyklus von Bekleidung holistisch und arbeiten an Lösungen und Angeboten in jeder Produktphase - vom Design bis zum Recycling.