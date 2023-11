Zalandos Wachstumsschwäche „Wir können die Marktumstände nicht ändern, aber wir können uns vorbereiten“

Die Gründe für die Wachstumskrise sind vielfältig. Sandra Dembeck verwies wiederholt auf das schwierige Marktumfeld. Richtig ist: Russlands Angriffskrieg in der Ukraine ließ die Inflation steigen (auch wenn sie in den vergangenen Monaten wieder gesunken ist), was auf die allgemeine Konsumlaune drückt. Die in diesem Jahr auffallende Zahl an Insolvenzen in der Modebranche spricht dafür, dass der Markt für Modehändler äußerst schwierig ist.