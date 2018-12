Zaren-Prunk und Sowjetkitsch Moskaus Luxus-Kaufhaus GUM wird 125 Jahre alt

In der Boomstadt Moskau mit ihren zwölf Millionen Einwohnern rollt der Rubel jedoch vor allem in den knapp 200 Einkaufszentren der Metropole. Während auch in Deutschland der Bau neuer Zentren immer weiter zurückgeht, sollen in Moskau bis Jahresende mindestens neun weitere Shoppingmalls eröffnet werden. Mit der wachsenden Mittelklasse steige auch eine Nachfrage, die der russische Markt nicht decken könne, schreibt das russische Wirtschaftsblatt „RBK“. Deshalb werde dieser Trend in Moskau auch in Krisenzeiten anhalten.



Die Geschäftsleitung des GUM sieht in der Konsumhöllen-Vielfalt der Hauptstadt keine Konkurrenz. „Wir sind nicht nur ein Einkaufszentrum. Wir sind ein atmosphärischer Ort, der Emotionen schafft“, sagt Guguberidse, während im Hintergrund nostalgische Sowjetchansons gespielt werden.