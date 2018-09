Zehnjähriges Jubiläum Wie die Wachstumsstory von Zalando weitergehen kann

Was mit dem Verkauf von Schuhen begann, ging schon bald mit Kleidung und Mode weiter. Vor ein paar Monaten kamen Kosmetika hinzu. Derzeit gehen bei Zalando im Durchschnitt jeden Tag 300.000 Bestellungen aus 17 europäischen Ländern ein. In diesem Jahr peilt der Konzern nochmals eine Umsatzsteigerung um mehr als 20 Prozent an. Den Gewinn – 2017 waren es 130 Millionen Euro – will die Geschäftsführung weiterhin in Technik und Logistik investieren.

Zum Erfolgsgeheimnis von Zalando gehört ein ausgeklügeltes System, das Modetrends aufspürt. Grundlage ist die computergestützte Analyse der aktuellen Verkaufszahlen. „Das sagt uns, welches Produkt sich schnell oder schlecht verkauft“, erklärt Co-Vorstandschef Rubin Ritter in einem Interview der „Zeit“. Ein großes Team an Einkäufern bewerte die Zahlen dann noch einmal aufgrund eigener Erfahrungen.