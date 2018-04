„Zeitenwende” in der Seefahrt: Schiffe könnten bald ohne Lotsen auskommen

Zuvor hatte bereits der Hauptgeschäftsführer vom Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS), Daniel Hosseus, gemahnt, dass die Kosten gesenkt werden müssten. Etwa 40 bis 50 Prozent aller Kosten bei internationalen Transportvorgängen entstünden in Häfen. Hosseus: „Das gleiche gilt übrigens auch in der Luftfahrt: die meisten Kosten entstehen am Boden.“