Zewa- und Tempo-Produzent Essity Droht eine neue Schlacht ums Toilettenpapier?

Der Toilettenpapierkonsum ist normalerweise extrem stabil. Wird diese Unwucht in der Nachfrage sich langsam wieder ausschwingen?

Ich hoffe, das die Restriktionen und Lockdowns der Coronapandemie sich langsam lockern und das Leben wieder normaler wird. Diese Normalität wird sich dann auf den Einkauf von Toilettenpapier übertragen – das ist meine Einschätzung. Uns ist klar, das Toilettenpapier für die meisten Konsumenten in normalen Zeiten nicht von ausgeprägtem Interesse ist. Als Hersteller bemühen wir uns natürlich nach Kräften, die Kategorie aufregender zu machen. Gerade haben wir Zewa-Küchenpapier ohne Papprolle in der Mitte an den Markt gebracht – das ist gut für die Nachhaltigkeit. Ein Zewa-Toilettenpapier ohne die Hülse ist schon am Markt.