Zu Werbezwecken Amazon verschickt kostenlos Duschgel, Kaffee und Tiernahrung

Amazon nennt diese Marketingstrategie „Sampling“, was übersetzt so viel wie Kostprobe heißt. Und genau das sind die Produkte, die Amazon im Rahmen des Werbeprogramms verschickt: Kostenlose Proben diverser Produkte, die Kunden vom Kauf eben dieser Produkte auf Amazon.com überzeugen sollen. Die Nachrichtenseite „Axios“ hatte zuerst von dem neuen Programm berichtet. In den sozialen Netzwerken hielten Nutzer ihre erhaltenen Lieferungen bereits in Tweets fest und äußerten ihre Verwunderung über die unangekündigten „Geschenke“ des Onlinehändlers.