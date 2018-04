Lidl

Im Januar 2017 hat sich Lidl dazu verpflichtet, Zucker und Salz in seinen Eigenmarkenprodukten bis 2025 um 20 Prozent zu reduzieren. Dabei sieht sich die Handelskette auf einem „sehr guten Weg“, teilt eine Sprecherin mit. So wurde bereits in Frühstückscerealien der Zuckeranteil gesenkt. „Im Bereich der Molkereiprodukte überarbeiten wir derzeit jeden Joghurt“, so die Lidl-Sprecherin. Weitere zuckerreduzierte Produkte sollen in den kommenden Wochen in den Filialen erhältlich sein: „So reduzieren wir aktuell in einigen Erfrischungsgetränken wie Cola oder Eistee im ersten Schritt den Zuckeranteil um 5 bis 8 Prozent. Zudem überarbeiten wir den Zuckeranteil von 20 Artikeln im Bereich "Süßgebäck" sowie im Bereich "Backwaren" etwa die gefüllten Croissants und acht weitere Artikel.“

Bild: dpa